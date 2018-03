Ricardo Quaresma agride adversário do Fenerbahçe e acaba expulso

Português teve que ser agarrado pelos colegas.

O futebolista português Ricardo Quaresma acabou expulso no início da segunda parte do Besiktas-Fenerbahçe (que terminou com 2-2), depois de ter agredido Souza (também ex-FC Porto) com uma cotovelada, em resposta por o adversário o ter empurrado.



Quaresma ficou muito irritado e teve mesmo que ser agarrado pelos colegas da equipa (e até por alguns adversários), para que não descarregasse a sua raiva sobre Souza.





Quaresma was brought on at HT

10 mins later he got subbed off!

From Trivela hero to Zero pic.twitter.com/hGPSjEq71m — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) March 1, 2018