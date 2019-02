Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Quaresma punido com três jogos de suspensão pela UEFA

Jogador cumprirá os três jogos de castigo na próxima época ou quando estiver numa equipa que cumpra jogos nas competições europeias de futebol.

22:06

O internacional português Ricardo Quaresma, que alinha no Besiktas, foi punido pela UEFA com três jogos de suspensão, na sequência da expulsão diante do Malmö, na última jornada do Grupo I da Liga Europa de futebol.



Na partida realizada em 13 de dezembro do ano passado, o extremo teve uma entrada violenta sobre o defesa Franz Brorsson, que lhe valeu o cartão vermelho direto aos 65 minutos, quando o Besiktas já perdia por 1-0, em casa.



A formação de Istambul precisava apenas de um empate frente aos suecos para se qualificar para os 16 avos de final, mas acabou mesmo por perder o encontro pela margem mínima e falhar a passagem à próxima fase.



Esta foi a primeira expulsão de Ricardo Quaresma na presente temporada, sendo que, mês e meio depois, em janeiro, seria punido com novo cartão vermelho, numa partida da Liga turca, diante do Erzurum BB.



Ricardo Quaresma cumprirá os três jogos de castigo na próxima época ou quando estiver numa equipa que cumpra jogos nas competições europeias de futebol.