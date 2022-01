O treinador Ricardo Soares afirmou esta segunda-feira a ambição do Gil Vicente em chegar ao Estádio da Luz e impor o seu jogo diante do Benfica, quarta-feira, na 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Com apenas uma derrota (em casa, com o Sporting, 3-0) nas últimas dez jornadas, o Gil Vicente enfrenta um Benfica que vem de perder a Taça da Liga com os 'leões' (2-1), no sábado.