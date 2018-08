Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricciardi e Rui Jorge Rego comentam polémica com lista de Varandas

Ricciardi afirma que Varandas lhe faz lembrar Bruno de Carvalho.

22:00

José Maria Ricciardi e Rui Jorge Rego estiveram frente-a-frente esta segunda-feira na CMTV onde comentaram a polémica que envolve a lista de Varandas. Pedro Silveira demitiu-se após a divulgação de um áudio comprometedor para a candidatura à presidência do Sporting.



Para Ricciardi, Frederico Varandas faz-lhe "lembrar o doutor Bruno de Carvalho", dizendo que esta afirmação "não é propaganda". O candidato defende que este seu adversário é uma "segunda versão" do presidente destituído do clube de Alvalade, também devido a uma cultura de violência e insulto.



Já Rui Jorge Rego referiu que este caso polémico "é um problema de Varandas" que já teve "uma consequência política". "Os sócios do Sporting estão atentos e tirarão as suas ilações. Prefiro discutir os projetos de futuro. Mas o Sporting não merece isto", acrescenta ainda.



Quando questionado se vai desistir da candidatura a favor de Ricciardi, Rui Jorge Rego nega. Os candidatos jantaram juntos no passado sábado.



Ambos garantem ainda não dar importância à sondagem revelada pelo jornal A Bola, que aponta Frederico Varandas como o vencedor das eleições do próximo dia 8.