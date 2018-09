Ricciardi quer trazer Adrien de volta ao Sporting

O candidato à presidência leonina já reuniu com o campeão europeu, sabe o CM.

Por Ricardo Tavares | 13:58

José Maria Ricciardi quer Adrien de volta ao Sporting. O candidato à presidência leonina já reuniu com o campeão europeu, que, de acordo com as fontes do Correio da Manhã, está tentado a regressar a Alvalade, de onde saiu há uma época para o Leicester, de Inglaterra.

Adrien, sabe o CM, terá dito a Ricciardi e a José Eduardo, com quem reuniu esta segunda-feira, que gostaria de voltar a jogar nos leões, onde envergou a braçadeira de capitão.



O candidato à presidência sportinguista, se vencer as eleições, negociará com o clube britânico a transferência, que, a verificar-se, só poderá ocorrer no inverno.

A candidatura de José Maria Ricciardi escusou-se a comentar a possibilidade do médio vestir, de novo, a camisola leonina.