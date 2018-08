Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Ricciardi telefonou-se quase a chorar para que eu o acompanhasse", diz José Eduardo

Responsável para o futebol do Sporting na lista do banqueiro explicou na CMTV por que motivo não avançou com candidatura em nome próprio.

José Eduardo, o responsável para o futebol do Sporting na lista de José Maria Ricciardi para as eleições de dia 8 de setembro, explicou por que motivo não avançou com uma candidatura em nome próprio e referiu que o banqueiro decidiu candidatar-se depois de ver que não existia ninguém que "resolvesse o grande problema do Sporting, que é essencialmente financeiro".



"O facto de não me querer envolver foi uma questão egoísta, de conforto pessoal. Resisti a essa circunstância que foi lançada por várias pessoas. Houve uma pessoa, chamada José Maria Ricciardi, que numa noite me telefonou quase a chorar a dizer ‘você tem de me acompanhar, o Sporting vai cair num abismo se não formos para a frente’. Disse-lhe que não várias vezes. Estivemos à espera que surgisse uma candidatura que satisfizesse os nossos anseios, que resolvesse o grande problema do Sporting, que é essencialmente financeiro. Mas não surgiu. Temos um buraco financeiro, que já foi anunciado, de 122 milhões de euros. Ricciardi falou com as pessoas que estão por dentro das contas do Sporting", referiu o empresário numa entrevista à CMTV.



Ainda nesse âmbito, Ricciardi esteve nos Estados Unidos em reuniões com potenciais investidores e José Eduardo confessa que as mesmas "correram muito bem": "Conseguiu arranjar apoios para resolver o problema. Uma pessoa com o perfil de Ricciardi é fundamental para abrir portas ao Sporting. Estou convencido que vamos ganhar as eleições."