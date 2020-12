Rio Ave com triunfo acertado em Famalicão

Num dos jogos entre equipas da Liga nesta eliminatória, o Rio Ave venceu este sábado em casa o vizinho Famalicão (2-1) e apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal. Os vila-condenses entraram mais bem articulados e cedo (11’) chegaram ao golo, com Gelson Dala a concluir, de cabeça, um excelente cruzamento de Carlos Mané. Os famalicenses demoraram a reagir, mas quando o fizeram deixaram alguns espaços nas costas que o Rio Ave não aproveitou para dilatar a vantagem.



No segundo tempo, Bruno Jordão ainda esteve perto do empate, mas as melhores ocasiões continuaram a pertencer aos visitados. Luiz Júnior ainda negou o golo a Francisco Geraldes, mas aos 74’ foi incapaz de evitar o 2-0, obra de Diego Lopes, que aproveitou a recarga de um remate de Gelson Dala ao poste. Pouco depois (79’), Gil Dias ainda (re)animou o jogo num bom momento técnico que reduziu distâncias. Um golo que permitiu ao Famalicão apostar tudo nos minutos finais, tentando provocar o prolongamento, mas o Rio Ave defendeu bem a curta vantagem.



