Rio Ave e Sporting de Braga já conhecem os adversários na Liga Europa

Sorteio da 3.ª pré-eliminatória ditou o caminho das equipas portuguesas.

13:22

O sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa ditou o caminho do Rio Ave e do Sporting de Braga.



Se superar os polacos do Jagiellonia Bialystok na eliminatória anterior, o Rio Ave encontra os belgas do Gent na 3ª pré-eliminatória, enquanto que o Sporting de Braga tem pela frente o

Zorya Luhansk, da Ucrânia.