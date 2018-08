Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio Ave fora da Europa

Vilacondenses caem na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Por Pereira de Sousa | 09:02

O Rio Ave foi afastado da Liga Europa pelo Jagiellonia, que depois de já ter ganho na Polónia (1-0) empatou em Vila do Conde, na 2º pré-eliminatória da competição.



Num jogo emotivo, os vilacondenses não começaram da melhor forma. Ainda as equipas esboçavam os primeiros lances e já o Jagiellonia se colocava em vantagem, com Sheridan, lançado por Frankowski, a surgir à vontade na cara de Makaridze.



O Rio Ave reagiu e criou sucessivos lances de perigo junto à baliza do Jagiellonia, até que por volta da meia hora de jogo Galeno, assistido por Gelson Dala, apareceu novamente isolado na cara do guarda-redes polaco e desta vez não facilitou. Os adeptos puxavam pela equipa e adivinhava-se a cambalhota no marcador.



Que chegaria antes do intervalo, na conversão de um livre sobre o lado esquerdo por Galeno.



O descanso reservava uma segunda parte empolgante. Romanchuk igualou aos 56', mas Gelson Dala de cabeça colocava a sua equipa de novo em vantagem aos 62'. O guarda-redes Keleman acabaria por ser o homem do jogo ao negar novo golo a Gelson Dala e Pospisil, que havia saltado do banco, empatou de novo. Romanchuk bisou e Furtado ainda entrou para restabelecer o empate.