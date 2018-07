Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio Ave perde contra o Jagiellonia no arranque da Liga Europa

Segunda mão disputa-se a 2 de agosto, em Vila do Conde.

20:27

O Rio Ave perdeu esta quinta-feira em casa dos polacos do Jagiellonia Bialystok por 1-0, em encontro da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.



O único golo do encontro foi marcado ainda na primeira parte, logo aos nove minutos, por intermédio de Mateusz Machaj.



O encontro da segunda mão disputa-se na próxima quinta-feira (2 de agosto), em Vila do Conde.