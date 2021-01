Seis jornadas depois, o Rio Ave volta a sorrir às vitórias, vencendo em casa o Portimonense, por 3-0, numa partida em que a equipa agora liderada por Pedro Cunha começou a desenhar o triunfo ainda na primeira parte.





Começou melhor o Portimonense, mas aos poucos o Rio Ave foi criando sucessivas oportunidades para golo, que poderiam ter dado outra expressão ainda antes do descanso. Valeu um punhado de boas defesas de Samuel para impedir que os vila-condenses chegassem ao golo. Primeiro, roubou a bola a Gelson Dala, quando este, servido entre os centrais, apareceu à vontade na cara do guarda-redes. Depois, valeu a barra, quando Samuel ainda desviou com uma palmada para o travessão o tiro de Ivo Pinto.