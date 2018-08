Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio Ave vence Marítimo por 3-1

Equipa de José Gomes mais forte do que insulares com alguma sorte à mistura.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:44

O Rio Ave venceu, este domingo, o Marítimo por 3-1 em partida equilibrada mas com alguma sorte à mistura.



A equipa vila-condense entrou mais acutilante e Bruno Moreira ameaçou, aos 4’, a baliza de Amir. Os insulares responderam de imediato e Rodrigo Pinho atirou à barra da baliza de Leo Jardim.



O ritmo não abrandou e Bruno Moreira inaugurou, aos 12’, o marcador. O Marítimo reagiu mas sem efeitos práticos. Depois de uma pausa para hidratação, o Rio Ave regressou ao jogo mais forte e Gelson Dala aumentou, aos 40’, o marcador para 2-0.



Na segunda parte, o Marítimo subiu as linhas e Correa rematou, aos 57’, ao poste da baliza vila-condense. Os insulares insistiram e Tagueu reduziu, aos 73’, de grande penalidade.



Leo Jardim segurou a vantagem, aos 85’, com excelente defesa a evitar o golo de Rodrigo Pinho. A sorte bafejou o Rio Ave e Furtado marcou, aos 87’, em lance desastrado de Rúben Ferreira.



Os vila-condenses venceram pela 1ª vez, com justiça, mas por números exagerados.