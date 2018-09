Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Risco de incêndio adia prova do Campeonato Nacional de TT

O raide de Góis é a sexta das sete provas previstas no calendário de 2018.

19:16

O Góis Moto Clube anunciou hoje o adiamento da 25.ª edição do raide todo-o-terreno daquela vila do distrito de Coimbra, pontuável para o campeonato nacional da especialidade, devido ao risco de incêndio.



"Para a realização da prova, e cumprindo a lei em vigor, é necessário um parecer favorável do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, documento que foi remetido ao clube no dia de ontem (quarta-feira), 19 de Setembro, com parecer desfavorável devido, principalmente, à previsão por parte do IPMA Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de temperaturas bastante elevadas e por isso risco muito elevado de incêndio para o próximo fim de semana", explicou o clube.



O Góis Moto Clube adianta ainda que "de forma a garantir a segurança de pilotos, espetadores, voluntários e de todos os envolvidos, bem como das áreas florestais abrangidas pelo itinerário", vai agendar em breve nova data para a realização da corrida.



O raide de Góis é a sexta das sete provas previstas no calendário de 2018. António Maio é o líder da classificação, com 120 pontos, fruto de quatro vitórias e um segundo lugar.