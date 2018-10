Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Risco mínimo para o Sporting na missão Poltava

Leões percorrem 7200 quilómetros em três dias. Equipa treina em Alvalade e só depois segue viagem.

Por João Pedro Óca | 08:59

O Sporting inicia esta terça-feira um verdadeiro périplo de, sensivelmente, 7200 quilómetros, entre as viagens de ida e volta, de avião, para jogar em Poltava, na Ucrânia, amanhã, para a fase de grupos da Liga Europa. Os responsáveis leoninos prepararam esta longa deslocação ao pormenor, com o intuito de proporcionar o maior conforto aos jogadores numa fase em que se acumulam os jogos em poucos dias.



Esta terça-feira, o dia do leão será desgastante. O treinador José Peseiro vai orientar uma sessão no Estádio José Alvalade, com início às 8h30 da manhã, e a partida para Poltava está agendada para as 12h00. A viagem efetua- -se num voo charter e deve durar perto de cinco horas.



A comitiva aterra no aeroporto local (de pequenas dimensões), evitando, como é habitual, escalas noutros países. Às 18h00 em Portugal (20h00 em Poltava) José Peseiro e um jogador fazem a antevisão do jogo já no palco do jogo. Depois do encontro, os leões ainda dormem em solo ucraniano e regressam apenas na sexta-feira a Portugal.



O risco, nesta fase, é mínimo e reflete-se nas escolhas de Peseiro. Wendel e Battaglia, que não estão nas melhores condições físicas, ficam em Lisboa a recuperar. Até porque no domingo há novo jogo, para a Liga, em Portimão, que implica mais uma deslocação. Para preparar esse desafio a fundo, resta apenas o dia de sábado.



Muralha sérvia no miolo

Gudelj e Petrovic devem jogar lado a lado no meio-campo, amanhã, tal como aconteceu no último jogo com o Marítimo, para a Liga. Em Poltava, os sérvios terão a companhia de Bruno Fernandes no miolo. José Peseiro prepara-se para lançar a dupla sérvia pelo segundo jogo seguido, uma vez que Battaglia ainda não está recuperado da lesão muscular.



Esta terça-feira, treinou-se à parte dos companheiros, à imagem de Bas Dost, Mathieu e Luís Maximiano. Já Wendel voltou a pisar o relvado, mas trabalhou com limitações.