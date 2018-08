Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Risco? Risco correm os bombeiros", diz Rui Vitória

Treinador do Benfica afasta a pressão quanto ao seu futuro depender da passagem ao play-off da Liga dos Campeões.

Por Pedro Neves de Sousa | 01:30

"Se quisesse jogos de trazer por casa, escolhia outra modalidade, divisão ou país. Risco correm os bombeiros que andam a apagar fogos, ou as pessoas que passam por dificuldade." Esta foi a resposta de Rui Vitória depois de um sorriso incomodado à pergunta do CM.



O treinador das águias desvalorizou a pressão à volta de um jogo em que se decide a continuidade do Benfica na Liga dos Campeões, tendo também em conta o seu próprio futuro em caso de resultado negativo frente ao Fenerbahçe (1-0 na Luz).



Por várias vezes na conferência de imprensa, Rui Vitória insistiu que o foco tem de estar na Liga dos Campeões. "Tudo o resto é segundo plano."



Um dos temas de segundo plano, segundo o treinador, é a novela à volta de Jonas. "Não tem feito uma pré-época como queríamos, fruto de uma série de circunstâncias e fruto de alguns problemas com lesões."



Jonas é o grande ausente no Benfica e também Slimani, ex- Sporting e reforço do Fenerbahçe, falha o jogo. "É um belíssimo jogador mas não vivemos com isso dos ses". refere Vitória que, garante, uma equipa pronta para a pressão turca.



"O nosso estádio tem sempre para cima de 50/60 mil pessoas. Se o resultado ficar 3-3 [como há duas épocas com o Besiktas], vamos satisfeitos. Eu comprava já esse resultado. Temos de ser corajosos e vamos jogar para ganhar."



Quanto a saídas, entradas e excesso de avançados no plantel, nada está resolvido. "O mercado nunca está fechado. As minhas ideias são definidas em relação ao que pretendo. Vamos analisar o que é o melhor para o Benfica e para os jogadores", disse Vitória.



Decisivo para Rúben Dias

O jogo de hoje será decisivo para o futuro de Rúben Dias. O defesa-central do Benfica é pretendido pelo Lyon e dificilmente permanecerá na Luz se as águias forem eliminadas nesta fase de acesso à Liga dos Campeões.



Mesmo em caso de qualificação do Benfica para o play-off a sua continuidade está comprometida, mas nesse caso a posição negocial da SAD dos encarnados fica fortalecida.



O Benfica estabeleceu as bases do negócio no valor da cláusula de rescisão do jogador de 21 anos, que está fixada em 45 milhões de euros. Contudo, admite fazer negócio por 40 milhões. Exigiu, contudo, que para negociar nessa base o clube francês estivesse disposto a esperar pela resolução desta 3º pré-eliminatória da Champions.



Hoje ou amanhã deverá viajar até Lisboa Jean Michel Aulas para debater com a SAD do Benfica os contornos da transferência, que poderá então avançar mal se conheça o resultado do jogo desta noite.



Existe ainda a hipótese de o valor a pagar pelo passe de Rúben Dias poder baixar para cerca de 30 milhões de euros, mas neste caso isso implicaria objetivos ou até a cedência de alguns jogador para a Luz.



PORMENORES

Um bolo de 41 milhões

A entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões vale ao Benfica uma verba na ordem dos 41 milhões de euros (15 garantidos de forma automática e 26 determinados pelo ranking das águias na UEFA).



Mais um obstáculo

Para chegar à fase de grupos, o Benfica tem de passar a 3ª pré- -eliminatória em que está envolvido e posteriormente o play-off de acesso.



Possíveis adversários

Caso deixe para trás o Fenerbahçe, o Benfica joga no play-off com o vencedor do duelo entre o PAOK e o Spartak de Moscovo. Na 1ª mão os gregos venceram por 3-2.