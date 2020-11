Ristovski não conta definitivamente para Rúben Amorim e as queixas do seu empresário foram ignoradas pelos responsáveis do Sporting, apurou o Correio da Manhã. O lateral-direito, de 28 anos, tem um de dois caminhos à sua disposição: arranjar novo clube em janeiro ou continuar na equipa B dos leões.









Leonardo Corsi, empresário de Ristovski, aproveitou o apuramento inédito da Macedónia do Norte para o Euro’2020, que se disputa no próximo verão, para colocar uma farpa nos leões: “Ele merece este feito. Espero que isto lhe abra novas portas, especialmente devido à situação delicada, quase de rutura, com o Sporting.”

Esta declaração causou estranheza nos dirigentes leoninos, sabe o CM. É que foi Ristovski, já depois de ter sido relegado para a equipa B por Rúben Amorim devido a questões disciplinares, quem rejeitou várias propostas no último mercado de transferências para rumar a outras paragens, onde teria maiores garantias de ser utilizado com regularidade.





Embora não conte para Rúben Amorim, decisão que será irreversível, o defesa tem todo o apoio do seu selecionador. “No Parma jogava pouco e no Sporting fica de fora. Mas aqui na seleção é intocável”, afirmou Igor Angelovski, citado pelo jornal italiano ‘La Gazzetta dello Sport’.