Rival da Juventus reage à contratação de Ronaldo com papel higiénico

Produto já se encontra nas ruas de Nápoles e nas redes sociais é um sucesso.

18:56

Após o negócio futebolístico do ano, os rivais da Juventus começam a reagir ao peso da nova contratação do clube.Em Nápoles, Cristiano Ronaldo é protagonista.... mas no papel higiénico. O novo produto já se encontra nas ruas de Nápoles e nas redes sociais é um sucesso.A rivalidade entre os dois clubes tornou-se mais notória quando lutaram pelo título em 2017/18.O mundo está agora de olhos postos na Juventus. Com a chegada de Cristiano Ronaldo ao clube, os rivais do clube italiano temem agora o poder de uma equipa com uma nova dinâmica.Para Ronaldo, o negócio foi 'ouro sobre azul' com um ordenado de 30 milhões de euros anuais . Ou seja, 3425 euros por hora, até a dormir.O clube, só com a venda das camisolas de Ronaldo, recuperou o investimento feito e continua a somar com o craque.