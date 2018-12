Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

River arruma Boca Juniors na Libertadores

Quintero, médio emprestado pelo FC Porto, fez um golaço.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:47

O River Plate sagrou-se este domingo campeão da Taça Libertadores, após derrotar o eterno rival Boca Juniors por 3-1 (5-3 no total dos dois jogos).



No Santiago Bernabéu, em Madrid, o jogo começou como era esperado. Muitas faltas, intensidade, e pouco futebol. Mesmo assim, foi o River que assumiu o controlo da partida. O Boca optou por jogar em contra-ataque e conseguiu chegar à vantagem por Benedetto (43’).



Na segunda parte, o River Plate reagiu e criou várias oportunidades.



Os ‘Millonarios’ conseguiram empatar através de Lucas Pratto (67’), depois de uma boa jogada coletiva. Até aos 90’, o empate não se desfez.



No prolongamento, o Boca Juniors viu-se reduzido a dez jogadores com a expulsão de Barrios (92’). A partir daí, o River pressionou e conseguiu mesmo chegar à vantagem com um golaço de Quintero (109’).



Um remate de fora da área do médio emprestado pelo FC Porto. O Boca foi com tudo para a frente, mas o River aproveitou para fazer o terceiro golo.



O guarda-redes Armani (Boca) subiu à área adversária e deixou a baliza deserta. No contra-ataque, Gonzalo Martinez (120+2’) ‘matou’ o jogo.