Segundo Record apurou, os jogadores do Sporting que testaram positivo à Covid-19 serão Pote, Rodrigo Fernandes e Nuno Santos.O Sporting já esclareceu que não prestará informação oficial sobre a identidade dos jogadores.Além dos três casos no plantel, haverá um quarto teste positivo entre elementos do staff.O jogo desta tarde com o Nápoles, relativo ao Troféu Cinco Violinos, está em risco e pode ser cancelado. Os leões aguardam os resultados dos testes realizados hoje e o parecer da DGS.