Roger Federer anunciou, esta quinta-feira, o final da carreira aos 41 anos. Numa longa mensagem nas redes sociais, o suíço, que ao longo do seu percurso conquistou 20 torneios do Grand Slam, fez uma 'viagem' aos mais de 24 anos que passou nos courts."Fiz mais de 1500 jogos ao longo de 24 anos. O ténis tratou-me melhor do que alguma vez poderia imaginar, e agora preciso de reconhecer que está na altura de terminar a minha carreira a nível competitivo", referiu.Em atualização