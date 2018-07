Rogério Alves escolhido para a Mesa da Assembleia Geral na lista de Varandas

Advogado será apresentado na segunda-feira na abertura da sede de campanha.

17:29

Rogério Alves é o nome escolhido por Frederico Varandas para a vaga de presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG). O advogado será apresentado na segunda-feira, por ocasião da abertura da sede de campanha do candidato à presidência do Sporting, segundo avança o Record Depois de Frederico Varandas ter revelado que contava com o apoio de Rogério Alves, ao que Record apurou será mesmo este o eleito para o lugar que hoje é desempenhado por Jaime Marta Soares.Recorde-se que Rogério Alves, que chegou a ponderar apresentar uma candidatura às eleições do próximo dia 8 de setembro, já exerceu a função de presidente da Mesa da Assembleia Geral, entre 2006 e 2009.