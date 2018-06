'Delpo' regressa nove anos depois.

O argentino Juan Martin del Potro qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, nas quais vai defrontar o líder do 'ranking' mundial, o espanhol Rafael Nadal.

O argentino, sexto da hierarquia mundial, venceu o croata Marin Cilic, quarto, por 7-6 (7-5), 5-7, 6-3, 7-5, em três horas e 50 minutos.

'Delpo' regressa nove anos depois às meias-finais de Roland Garros, tendo, em 2009, sido derrotado pelo suíço Roger Federer.