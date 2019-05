Roma chorou na despedida emocionada do capitão Daniele De Rossi

Foram momentos arrepiantes os que se viveram este domingo no Olímpico de Roma, antes, durante e após os 90 minutos do jogo entre a AS Roma e o Parma. O capitão Daniele De Rossi despediu-se do clube italiano, em lágrimas, perante um estádio cheio e emocionado com a partida de uma das lendas da formação romana.



Também o técnico Claudio Ranieri orientou este domingo a última partida com as cores da AS Roma e os adeptos não esqueceram a entrega do histórico campeão pelo Leicester.

Grazie Mister ?? pic.twitter.com/xw5Z4P6ixV — AS Roma English (@ASRomaEN) May 26, 2019







"Sr. Ranieri, num momento de necessidade respondeu presente. Agora receba a homenagem da sua gente", podia ler-se numa tarja dedicada ao técnico que acabou em lágrimas.



Mas o momento da noite no Olímpico de Roma estava guardado para a despedida de Daniele De Rossi. O histórico capitão romano terminou este domingo uma ligação de 18 anos com a AS Roma.

Dall'uscita dal tunnel al saluto alla Sud ??



I migliori momenti del giro di campo di Daniele De Rossi



#DDR16 #ASRoma pic.twitter.com/FexNaVShbX — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2019







O médio de 35 anos deu uma volta olímpica ao estádio, ajoelhou-se, e beijou o chão perante a Curva Sud, bancada onde se concentra a maioria das claques da AS Roma.



As lágrimas eram visíveis na cara de De Rossi e da grande maioria dos adeptos romanos que assim se despediram de uma das lendas do clube.



Ao relvado desceram também os antigos jogadores, Francesco Totti e Bruno Conti, para se despedirem do médio da AS Roma.