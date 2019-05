Roma derrota Cristiano Ronaldo em Itália

A Juventus foi ao terreno da Roma sofrer a terceira derrota do campeonato (2-0).Com Ronaldo no onze e Cancelo a entrar aos 85’, a ‘Vechia Signora’, já com o título assegurado, foi quase sempre demasiado permissiva perante um conjunto romano que ainda ambiciona um lugar de acesso à Liga dos Campeões.Depois de uma primeira parte equilibrada, Ronaldo ainda colocou a bola na baliza da Roma, mas o lance acabou por ser invalidado devido a fora de jogo do craque português.Os minutos finais acabaram por ser fatais para a equipa de Massimiliano Allegri. Aos 79’, Fiorenzi surge isolado na área da Juventus e num toque de classe fez o primeiro.A machadada final surgiu nos descontos num lance de transição rápida concluído pelo bósnio Dzeko.A Juventus recebe a seguir a Atalanta, que ocupa um surpreendente lugar de acesso à Champions, depois fecha a Liga no terreno da Sampdória.Nos jogos de ontem, destaque para a vitória do Nápoles sobre a SPAL, com o golo da vitória (2-1) a ser apontado por Mário Rui.