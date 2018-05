Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roma e Manchester United querem contratar Talisca ao Benfica

Turcos do Besiktas falharam a Liga dos Campeões e não querem pagar 21 milhões de euros às águias.

Por António Martins Pereira | 01:30

O Besiktas não vai acionar a cláusula para contratar Talisca ao Benfica em definitivo, estando o Manchester United e a Roma na corrida pelo médio brasileiro.



O clube turco até estava disposto a pagar os 21 milhões de euros para ficar com Talisca, mas o facto de ter ficado em 4º lugar na Liga e ter falhado a presença na Champions obriga a um desinvestimento no plantel. E o brasileiro é considerado caro. O Besiktas pagou 9 milhões de euros pelo empréstimo do brasileiro para estas duas últimas temporadas.



O médio até esteve em destaque e nesta época realizou 46 jogos e apontou 19 golos.

Talisca tem pretendentes de peso que estão dispostos a satisfazer o pedido do Benfica. A Roma dá 30 milhões e o Manchester United, de José Mourinho, avança com 40.



Certo é que o Benfica não conta com o médio. O jogador saiu em 2016/17 e o empréstimo ficou marcado por uma troca azeda de palavras, com o atleta a reclamar um mês de salário ao Benfica. A relação deteriorou-se e ficou quase insustentável quando o jogador marcou um golo ao Benfica na Liga dos Campeões, empatando a partida na Luz (1-1), acabando por custar aos cofres das águias meio milhão de euros.



Contudo, se o Benfica não arranjar um comprador para o atleta, este vai apresentar-se na Luz para a pré-temporada.



Ferreyra está complicado

O Benfica não perde de vista Ferreyra, mas o negócio está complicado. O ponta de lança argentino do Shakhtar Donetsk (Ucrânia) está em final de contrato mas existem cinco milhões de euros de prémio de assinatura e um ordenado líquido de 2,5 milhões de euros por temporada.



O argentino, de 27 anos, apontou 30 golos em 42 jogos (três golos na Champions) e o facto de Paulo Fonseca continuar nos ucranianos pode fazer o argentino renovar. O Benfica já contratou Castillo, mas quer mais um atacante.