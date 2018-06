Roma oficializa contratação de Bryan Cristante

Médio chega a título de empréstimo por um ano.

13:00

"Estou muito feliz porque vir para a Roma, que era o meu objetivo. Tenho a certeza de que posso dar o meu melhor e contribuir para ajudar a equipa", afirmou Cristante, citado no site da Roma.





A Roma oficializou esta sexta-feira a contratação de Bryan Cristante. Segundo a informação avançado pelo clube, o médio italiano de 23 anos, chega a título de empréstimo por um ano, com o pagamento de cinco milhões de euros ao Atalanta, clube que tinha acionado a opção de compra do ex-jogador do Benfica.De acordo com a Roma, fica acordado ainda a obrigação de aquisição definitiva, por 15 milhões de euros, e mais 10 milhões de euros em prémios, por objetivos. Nessa altura, o médio ficará ligado ao clube até 2023.