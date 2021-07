A Roma anunciou há minutos a contratação de Rui Patrício. O clube italiano pagou ao Wolverhampton 11,5 milhões de euros, um valor que poderá aumentar consoante o cumprimento de vários objetivos.





Welcome to #ASRoma, Rui Patricio!



