"Ronaldinho e Deco chegaram a treinar bêbados no Barcelona": revela antigo jogador do Barça

Aliaksandr Hleb é um dos maiores nomes do futebol bielorrusso, e representou o Barcelona na época de 2008/09. O médio disse que os brasileiros, Ronaldinho e Deco, terão treinado bêbados, no clube catalão.

Em declarações dadas ao programa bielorrusso Skameika osnovij, do canal Belorusski Futbol, o atual jogador do Bate Borisov confessou alguns comportamentos surpreendentes de ex-atletas do Barcelona.

"O Ronaldinho e o Deco chegaram a treinar bêbados", afirmou.

"Sabem porque é que o Barcelona os vendeu em 2008? Porque tinham medo que estragassem o Messi", acrescentou.

O estranho é que o futebolista ,de 38 anos, nunca chegou a treinar com Deco e Ronaldinho. O bielorrusso foi apresentado no dia 16 de Julho, no entanto Deco já tinha saído no dia 30 de junho para o Chelsea e Ronaldinho foi oficializado no AC Milan no dia 18 de julho.