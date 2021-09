Ronaldo a um golo de se tornar o maior goleador ao serviço de uma seleção

A seleção nacional regressa esta noite à competição, naquele que é o primeiro compromisso depois da participação no Euro 2020.No Estádio Algarve, a partir das 19h45, Portugal recebe a Rep. Irlanda em jogo do Grupo A da fase de qualificação para o Mundial, que terá lugar no Qatar, em 2022.Para além da vertente competitiva, a luta pelos três pontos na corrida ao apuramento direto, o encontro desta quarta-feira fica desde já marcado pela possibilidade de Cristiano Ronaldo fazer história, ao tornar-se o recordista absoluto de golos ao serviço de uma seleção.