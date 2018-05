Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo compara Real Madrid ao Benfica

Internacional português disse ainda que a mãe toma calmantes durante os seus jogos.

11:10

Cristiano Ronaldo diz que os jogadores do Real Madrid têm uma pressão adicional, pois estão no centro das atenções. No entanto, vê essa situação com naturalidade e compara mesmo o que se passa no clube merengue em Espanha com a situação do Benfica em Portugal.



"Jogar no Real Madrid tem sempre uma pressão adicional. Estamos no centro das atenções, principalmente o Real Madrid, outros clubes não sentem tanto. Barcelona, Atlético Madrid não é igual, por mais que queiram, não é a mesma coisa. É como em Portugal o Benfica: tens o FC Porto que é bom, tens o Sporting, mas o clube que as pessoas mais falam é o Benfica", afirma o internacional português em entrevista à 'Chiringuito TV'. Nessa entrevista, o craque do Real Madrid abordou ainda os problemas com o fisco espanhol recordando o episódio do ano passado quando a polícia entrou no seu barco.



A final da Liga dos Campeões, sábado frente ao Liverpool, foi outro dos temas focados nesta entrevista, com Cristiano Ronaldo a admitir que a mãe, Dolores Aveiro, sofre muito durante os seus jogos, ao ponto de ter de tomar calmantes.