Centenas de adeptos esperavam-no à saída do centro de treinos de Turim.

19:44

Cristiano Ronaldo foi engolido pela multidão de adeptos que aguardava por uma assinatura à saída do centro de treinos.A Juventus publicou no Twitter um vídeo que permite ver a loucura dos fãs no momento em que o craque abandonou as instalações da Juve.Também Dybala assinou várias camisolas dos adeptos presentes.