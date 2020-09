Dois golos de Cristiano Ronaldo garantiram este domingo o empate da Juventus frente à Roma (2-2), na segunda jornada da Liga italiana.









A Roma, de Paulo Fonseca, entrou mais agressiva. O primeiro aviso surgiu por Mkhitaryan que se isolou, mas rematou contra o guarda-redes Szczesny.

Sempre pronta a explorar o contra-ataque, a Roma conseguia chegar com demasiada facilidade à baliza. E o golo chegou de grande penalidade a castigar uma mão de Rabiot. Veretout não perdoou (31’).





Ferida no orgulho, a Juventus, que estreou Morata, conseguiu empatar pelo inevitável Cristiano Ronaldo. Num dos seus slaloms ofensivos viu Pellegrini travar a bola com a mão dentro da área. CR7 agarrou de imediato na bola e converteu o penálti. No entanto, a Roma iria para o intervalo em vantagem, após uma jogada de contra-ataque com Dzeko a solicitar Mkhitaryan que assistiu Varetout para o 2-1.





Na etapa complementar, Rabiot foi expulso, mas Cristiano Ronaldo empatou a partida com um golpe de cabeça. Bisou no encontro e somou o terceiro golo em dois jogos.