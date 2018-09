Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo candidato ao prémio The Best da FIFA

Lionel Messi fica de fora da corrida este ano.

13:55

O português Cristiano Ronaldo foi esta segunda-feira nomeado pela FIFA para o prémio 'The Best', através do qual é distinguido o melhor futebolista da época 2017/2018 e que o avançado já conquistou cinco vezes.



Os outros dois finalistas nomeados pela FIFA, hoje em Londres, são o médio croata Luka Modric, designado melhor jogador do Campeonato do Mundo, e o egípcio Mohamed Salah.



De fora fica Lionel Messi, que foi sempre, e de forma consecutiva, finalista desde 2007.



Os três jogadores foram também os finalistas candidatos ao prémio Melhor Jogador do Ano na Europa, atribuído pela UEFA, que na semana passada foi entregue a Luka Modric.



A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 24 de setembro, em Londres.