Ronaldo com apoio da família nas redes sociais

Matriarca do clã Aveiro tem partilhado várias fotografias para apoiar Cristiano e a Seleção Nacional.

Por Patrícia Bento | 08:03

Em contagem decrescente# Força Portugal eu acredito Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a 13 de Jun, 2018 às 9:51 PDT

Está tudo preparado para ver Portugal no arranque no campeonato do Mundo. E, como já é habitual, os olhos vão estar postos em Cristiano Ronaldo. O melhor jogador do Mundo vai mostrar talento dentro das quatro linhas. E do lado de fora estará o clã Aveiro.Um apoio de peso que se torna já num ritual antes de cada partida. A matriarca da família já começou a mostrar o seu apoio incondicional, tanto a CR7 como à seleção nacional, e partilhou uma imagem do filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, de sete anos, na qual a criança surge vestido a rigor com a bandeira de Portugal. "Em contagem decrescente. Força Portugal, eu acredito", escreveu a mãe de CR7 na legenda da imagem.Também Georgina Rodríguez mostrou estar ao lado do companheiro e partilhou nas redes sociais o momento em que o Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões. "A recordar a celebração da Liga dos Campeões e os 15 golos que marcou o meu amor", escreveu Georgina.