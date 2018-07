Ronaldo com duas moradias de luxo em zona exclusiva de Turim

Casas contam com jardim, piscina coberta e até mesmo um spa.

Luxos

Nova casa de Ronaldo tem um design moderno e conta com várias mordomias. O spa e a piscina interior são algumas das comodidades, assim como os amplos jardins.



Vegetação

Situada numa colina, é praticamente impossível ver para dentro da nova casa de CR7, que está coberta por uma densa vegetação. A privacidade foi um dos requisitos impostos pelo craque na hora de escolher a nova residência.



Segurança

Também a estrada que dá acesso à casa de Ronaldo é privada, só sendo possível aceder através de um código.



Decoração

O português contratou a mesma designer que decorou a sua casa de La Finca, Paula Brito, para tornar acolhedoras as vivendas de Turim.



Casa secundária para mãe e amigos

Desta vez, Dolores não irá viver com o filho, mas conta com uma casa para o poder visitar. Os amigos também são bem-vindos.



Craque rejeita mansão antiga

Inicialmente, uma mansão antiga, recuperada, era apontada como a escolha de Ronaldo, mas o jogador acabou por eleger uma casa mais moderna.

Cristiano Ronaldo já chegou a Turim e à sua nova casa, que na verdade são duas. De acordo com o jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport', o português arrendou duas moradias de luxo, com entradas independentes, mas interligadas, situadas numa das zonas mais exclusivas de Turim: uma colina perto do centro da cidade, mas que garante a CR7 privacidade máxima.As casas estão praticamente cobertas pela vegetação e a zona tem acesso muito restrito.Está inserida numa propriedade privada e a estrada que dá acesso às moradias de Ronaldo está fechada com um portão, do qual só se passa com a ativação de um código.Para a sua nova vida em Turim com Georgina Rodríguez e os quatro filhos, todos os luxos estão garantidos: as casas têm um enorme jardim no meio e várias comodidades como ginásio, spa e uma piscina coberta.Das janelas, há vista para o rio, mas também para alguns dos locais mais emblemáticos de Turim como a igreja da Grande Mãe de Deus. Como escreve o 'La Gazzetta dello Sport', é como se "CR7 tivesse Turim a seus pés".Desde que Ronaldo chegou a Turim que a segurança foi reforçada na zona da sua nova casa. A colina exclusiva já tem vigilância especial durante todo o ano, com câmaras e uma equipa alargada de funcionários a garantirem a segurança, mas agora mais polícias foram avistados à entrada da estrada que dá acesso às moradias do jogador.