Ronaldo compra clube espanhol

Antigo jogador brasileiro tornou-se no acionista maioritário do Valladolid.

12:31

O antigo futebolista brasileiro Ronaldo comprou 51% das ações do Valladolid, atual 16.º classificado da Liga espanhola, anunciou esta segunda-feira o presidente do clube, Carlos Suarez, que era também o acionista maioritário."O Ronaldo adquiriu, a título pessoal, 51% das ações do clube", referiu Suarez, em conferência de imprensa, confirmando que o acordo ficou concluído na passada quarta-feira.Suarez, que detinha 58% do capital social do clube, afirmou que esta operação vai permitir "alcançar uma dimensão inimaginável".Escusando-se a confirmar os valores envolvidos, que a comunicação social espanhola avança terem sido a rondar os 30 milhões de euros, Suarez realçou o impacto desta venda: "Queremos crescer tanto quanto os nossos sonhos permitirem".O presidente do município de Valladolid, Oscar Puente, felicitou "a chegada ao clube de uma lenda viva do futebol mundial".No regresso ao principal escalão do futebol espanhol, o Valladolid segue no 16.º lugar, com dois pontos nos dois primeiros jogos.O duas vezes vencedor da Bola de Ouro, de 41 anos, jogou seis temporadas em Espanha, ao serviço do FC Barcelona, em 1996/97, e do Real Madrid, entre 2002 e 2007.