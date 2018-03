Um menino entrou no relvado de mão dada com Cristiano Ronaldo antes do Real Madrid-Getafe e fez um pedido especial ao internacional português.



A criança queria imitar a rotina do craque, que passa por entrar com o pé direito e fazer um salto, explica o Record.



Ronaldo não resistiu e acedeu ao seu pedido, num momento que está a enternecer a Internet e já se tornou viral nas redes sociais.