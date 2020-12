Ronaldo dá vitória à Juventus com dois penáltis

Com dois golos, de penálti, Cristiano Ronaldo garantiu este domingo mais três pontos para a Juventus, na visita ao terreno do Génova, na 11ª jornada da Liga italiana. O internacional português, de 35 anos, completou o jogo nº 100 com a camisola da Vecchia Signora e voltou a fazer aquilo que faz tão bem: marcar golos. Nesta centena de partidas, em todas as competições, Ronaldo tem 79 golos apontados.









No encontro de domingo, o marcador só mexeu na 2ª parte, com Dybala a fazer o primeiro para a Juventus, aos 57’. A equipa da casa empatou, por Sturaro, ao minuto 61. Depois apareceu a eficácia de CR7 da marca dos onze metros, aos 78’ e 89’. Com estes dois golos, o avançado português chegou aos dez na presente edição da Série A e igualou o artilheiro sueco do Milan, Zlatan Ibrahimovic, no topo da lista dos melhores marcadores.

A Juventus segue no 3º lugar.