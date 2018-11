Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo de novo a marcar pela Juventus

Nono golo do craque português na Liga abre caminho à vitória frente ao SPAL 2013.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:35

A Juventus venceu o SPAL 2013 por 2-0, com mais um golo de Cristiano Ronaldo, em jogo da Liga italiana. No Allianz Stadium, em Turim, até foram os visitantes a ameaçar primeiro. Kurtic, aos 25’ , atirou de livre a rasar a baliza defendida por Perin. A partir daí, só deu Juventus.



À meia hora de jogo, Ronaldo inaugurou o marcador após um cruzamento de Pjanic, num livre lateral. O português somou o nono golo em 13 jornadas da Liga italiana (10 em todas as competições) e colou-se ao polaco Piatek (Génova) no topo da lista dos marcadores.



Na segunda parte os ‘bianconeri’ entraram a todo o gás. Douglas Costa, aos 49’, mandou uma bomba ao poste direito da baliza de Gomis e Mandzukic (60’) fez o segundo golo do jogo. Após mais uma vitória, a Juventus continua na liderança isolada do campeonato italiano, com 37 pontos.



PORMENORES

Marcas vermelhas

Jogadores e árbitros entraram em campo com uma marca de tinta vermelha na cara, no âmbito de uma iniciativa da Liga italiana para combater a violência doméstica.



Mais um recorde de CR7

O golo marcado ao SPAL 2013 fez de Cristiano Ronaldo o jogador mais rápido a chegar aos 10 golos com a camisola da Juventus. Foram necessários apenas 16 jogos.