Ronaldo debaixo de fogo marca grande golo pela Juventus

Antes do jogo, uma criança adepta da Udinese saltou para dentro de campo e o craque deu-lhe um abraço.

18:38





Gool #Ronaldo!! With his «weak» foot#UDINESEJUVE pic.twitter.com/H5vhx6gjP8 — JuveGrit (@JuveGrit) October 6, 2018





A Juventus acabou por ganahr o jogo em Udine por 2-0 e segue só com vitórias na liderança do campeonato italiano.



Bentancur inaugurar o marcador. Poucos minutos depois, Cristiano Ronaldo marcou o segundo golo da Juventus, com um grande remate dentro da área que aumentou a vantagem dos bianconeri.A Juventus acabou por ganahr o jogo em Udine por 2-0 e segue só com vitórias na liderança do campeonato italiano.

Cristiano Ronaldo vive uma fase difícil com a acusação de violação de que é alvo. Apesar do pesadelo que vive na vida pessoal, o craque está este sábado em campo a jogar pela Juventus e, pelos vistos, a polémica fora do relvado não lhe afeta o rendimento.Aos 33 minutos do jogo em casa da Udinese, o craque viu o colegaAntes do início da partida, ainda na fase de aquecimento, o craque teve um gesto comovente para uma criança adepta da Udinese, sob o olhar atento dos adeptos no estádio.O jovem saltou para o relvado e Cristiano falou com ele e deu-lhe um abraço. As imagens foram partilhadas no Twitter da Juventus.