Ronaldo desilude centenas de fãs em Lisboa

Portugueses confortaram seleção após a eliminação do Mundial. Capitão não apareceu junto dos adeptos, ao contrário dos colegas e do selecionador.

Por João Pedro Óca e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Na hora da chegada a Portugal, após a eliminação do Mundial, faltou Cristiano Ronaldo. O capitão da Seleção não apareceu junto das cinco centenas de fãs portugueses que esperaram horas pela equipa, que viajou da Rússia, no exterior do aeroporto de Lisboa.



CR7 apanhou um voo de ligação e, ao contrário dos restantes jogadores, não agradeceu, presencialmente, o apoio dos adeptos, que confortaram a equipa apesar da derrota nos oitavos de final da prova (2-1 com o Uruguai). A comitiva aterrou às 19h47.



Os portugueses não esconderam a desilusão por não verem a estrela maior da equipa, mas mostraram-se eufóricos quando os jogadores, acompanhados pelo selecionador, Fernando Santos, distribuíram autógrafos e posaram para as fotografias como sinal de agradecimento.

Ao que o CM apurou, Ronaldo destacou um avião privado para o Aeroporto Zhukovsky, na Rússia, mas optou por viajar com os restantes colegas até Portugal para depois partir, ao que tudo indica, para Madrid.



Visivelmente emocionado, Fernando Santos destacou o apoio dos portugueses: "Sentimos sempre este carinho. Estamos tristes por nós e também por eles". Pepe preferiu atirar a frustração da derrota para trás das costas. "Nós temos que saber lidar com todas as dificuldades. Estamos de parabéns porque demonstrámos um espírito coletivo forte", disse o defesa. Já José Fonte, de 34 anos, recusou dizer adeus à Seleção.



"Se o treinador precisar de mim para limpar as botas, eu estarei aqui para limpar as botas", ironizou, sem esconder a desilusão.

Os 23 jogadores que representaram Portugal na Rússia vão gozar um período de férias antes de se juntarem aos trabalhos dos respetivos clubes.



Tristeza, apagamento e bola de ouro em risco

A imprensa internacional reagiu com críticas à eliminação precoce de Cristiano Ronaldo e de Portugal do Mundial da Rússia. A 'Marca', de Espanha, sublinha a saída no mesmo dia de Ronaldo e Messi e diz que o "pobre desempenho" dos dois jogadores "abre a lista de candidatos ao galardão e permite que se discuta pela primeira vez em muito tempo o duopólio no top do futebol mundial".



Ainda em Espanha, o 'El País' diz que "Cavani faz as malas a Ronaldo" e mostra a foto de CR7 a amparar o uruguaio a sair de campo lesionado. O France Football diz que Cavani "ganhou o duelo das estrelas".



No Uruguai, tecem-se rasgados elogios aos vencedores, mas o 'Ovación' sublinha que "Ronaldo aprisionado pelos celestes passou quase despercebido". Até nos EUA, onde o futebol é menos popular, o 'New York Times' aponta que CR7 foi para casa no mesmo dia de Messi.

Curiosa é a reação do 'Gazzetta dello Sport'. O jornal italiano lembra que o próximo jogo oficial de Portugal é com Itália, para a Liga das Nações, a 10 de setembro. E Ronaldo não joga por ter visto segundo amarelo: "Uma boa notícia para Itália".



PORMENORES

100 adeptos na despedida

Uma centena de adeptos despediram-se ontem da Seleção nacional no Aeroporto de Zhukovsky, perto do Centro de Treinos do Saturn, que serviu de quartel-general da equipa.



CR7 agradece apoio

"O vosso apoio foi e sempre será fundamental para nós. Obrigado, Portugal", escreveu Ronaldo nas redes sociais.



32 milhões viram derrota de Portugal

O Uruguai-Portugal, que ditou o afastamento da Seleção do Mundial 2018, emitido na RTP 1, tornou-se no jogo mais visto da competição, em Portugal, com mais de 3,2 milhões de espectadores. O jogo registou um share de 73,7%, ou seja, em cada 100 pessoas que viam televisão àquela hora quase 74 optaram por sintonizar a TV pública.



'Cebola' deixa provocação a Cristiano

Cristian Rodríguez não poupou Cristiano Ronaldo depois de o seu Uruguai ter eliminado Portugal. O 'Cebola' utilizou as redes sociais para relembrar que... CR7 continua no Mundial. A provocação foi feita no Instagram, com uma imagem do antigo jogador do FC Porto, com a sua camisola de 'La Celeste', na qual tem o mesmo número do capitão nacional.



Missão impossível para a Juventus

O site italiano Tuttosport, que avançou o interesse da Juventus em Ronaldo, diz que a missão foi confiada a Jorge Mendes, mas será "impossível", porque o Real Madrid não aceita 133 milhões.



Cristiano Ronaldo inspira rapper Drake

O rapper norte-americano Drake lançou o álbum 'Scorpion' na sexta-feira e numa das faixas fala... sobre CR7 . "Eu vivo como o Ronaldo, mas nunca estive em Madrid" pode ouvir-se em 'Blue Tint'.