Ronaldo disposto a pagar 14 milhões de euros ao fisco espanhol

Jogador português vai declarar-se culpado dos quatro delitos fiscais, segundo avança o El Mundo.

Cristiano Ronaldo está disposto a pagar 14 milhões de euros ao fisco após declarar-se culpado dos quatro delitos fiscais de que tem vindo a ser acusado, segundo avança o jornal El Mundo.



O internacional português espera assim conseguir consolidar um acordo.



Ao que tudo indica, a proposta já está a ser analisada.



O avançado do Real Madrid foi acusado de desviar 14,7 milhões de euros entre 2011 e 2014 através de direitos de imagem. No entanto, Ronaldo sempre se declarou inocente do mesmo.