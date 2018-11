Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo leva namorada e filho a jogo de ténis das ATP Finals em Londres

Internacional marcou presença na prova, acompanhado por Georgina e Cristianinho.

12.11.18

Cristiano Ronaldo, na companhia de Georgina e do filho Cristianinho, assistiu esta segunda-feira a um encontro de ténis das Nitto ATP Finals, evento disputado em Londres, Inglaterra.



O futebolista português, que atua pela Juventus, foi assistir à partida entre o tenista sérvio Novak Djokovic e o norte-americano John Isner, a contar para a prova que reúne os oito melhores tenistas do ano.



Recorde-se que este torneio encerra a temporada de 2018 do circuito profissional masculino.