CR7 prepara defesa no dia em que acusação diz ter chegado a mais três mulheres “agredidas sexualmente” pelo craque.

Após o jogo da Juventus, Cristiano Ronaldo não perdeu tempo e, no domingo, viajou de jato privado para Lisboa de forma a reunir, secretamente, com os advogados. Segundo o CM apurou, o jogador está empenhado em preparar minuciosamente a sua defesa no caso em que é acusado de violação por Kathryn Mayorga, ...