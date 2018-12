Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo entre os candidatos à equipa do ano da 'Champions'

Real Madrid representado com nove jogadores.

15:20

O avançado Cristiano Ronaldo é o único futebolista português na lista de 50 candidatos a integrar a equipa do ano da Liga dos Campeões, na qual o tricampeão Real Madrid inclui nove atletas, anunciou esta segunda-feira a UEFA.



Ronaldo, que divide o ano entre o título conquistado pelos 'merengues' e a nova aventura na Juventus, heptacampeã italiana, para a qual se transferiu no defeso, foi designado de forma ininterrupta para a melhor equipa do ano da 'Champions' desde 2007.



A lista, escolhida por adeptos, jornalistas e equipa editorial do site da UEFA, contempla cinco guarda-redes, 15 defesas e outros tantos médios e avançados.



O guarda-redes Keylor Navas, os defesas Sérgio Ramos, Marcelo e Varane, os médios Casemiro, Isco, Toni Kroos e Luka Modric e os avançados Garath Bale e são os nove jogadores do campeão da Europa que se mantêm na equipa e fazem parte dos eleitos.