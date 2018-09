Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo estreia-se na Champions pela Juventus

Allegri fala dos primeiros golos de CR7 antes da estreia da Juve com o Valência.

Por Filipe António Ferreira | 09:24

"Ronaldo chegou". As palavras de Massimiliano Allegri surgem depois do português finalmente ter marcado pela Juventus e na antevisão da partida de hoje com o Valência para a Liga dos Campeões.



O técnico italiano deixa contudo um alerta: "Ronaldo é um dos dois melhores jogadores do Mundo, mas sem ele já fomos a duas finais da Champions. Estamos mais fortes, com a autoestima em alta e sabemos que temos mais possibilidades de vencer".



Allegri revelou ainda alguns dos jogadores que vão defrontar o Valência. "Seguramente que vão jogar o Chiellini Bonucci. Na frente Mandzukic e Dybala. Nas laterais podem jogar Cancelo, Alex Sandro ou Cuadrado", disse o técnico sem falar no nome do português.



Por sua vez Marcelino Toral , treinador do Valência, disse que a sua equipa não vai mudar a forma de jogar. "A presença de Ronaldo não muda o nosso sistema. É obvio que queremos limitá-lo o máximo possível". Gonçalo Guedes deve estrear-se esta época com a camisola do Valência como titular.