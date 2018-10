Peça de relojoaria é composta por 424 brilhantes brancos e vermelhos.

Cristiano Ronaldo marcou presença na conferência de antevisão do encontro entre o Manchester United e a Juventus na Liga dos Campeões, no Estádio de Old Trafford, em Inglaterra.



O craque português foi totalmente vestido de preto, mas deixou os acessórios brilharem. Cristiano Ronaldo levou um relógio avaliado em cerca de dois milhões de euros.



A peça de relojoaria não ficou indiferente a ninguém. Da gama Caviar Torubillon, da marca Jacob & Co, o relógio escolhido por CR7 é composto por 424 brilhantes brancos e vermelhos.



Depois da conferência, Ronaldo publicou uma fotografia no Old Trafford. "Obrigada pelo calorosa receção. Sinto-me sempre em casa aqui", avançou o craque na publicação.





