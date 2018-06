Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo explica a 'barbicha' que usou contra Marrocos

Capitão português promete manter pelos faciais enquanto Portugal estiver em prova.

15:42

Cristiano Ronaldo explicou esta quarta-feira porque entrou em campo contra Marrocos com um visual diferente. O capitão de Portugal deixou crescer uma pequena barba no queixo e explico porquê.



"Foi uma brincadeira com o Quaresma. Estava a fazer a barba e disse-lhe que, se marcasse contra a Espanha, deixava-a crescer. Assim foi, deu sorte, e é para manter" disse Ronaldo aos jornalistas.



O avançado voltou a ser considerado o homem do jogo, e tornou-se o europeu com mais golos numa equipa nacional. Mas desvaloriza. "Os recordes são bonitos, mas o que nos interessava era ganhar e conseguimos".