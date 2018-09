Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Ronaldo felicitou-me e disse-me que eu merecia o prémio", confessou Modric

Jogador croata revela mensagem do capitão da Seleção após a conquista do galardão de melhor da Europa.

Luka Modric revelou esta quinta-feira, após o duelo entre Portugal e Croácia, que Cristiano Ronaldo lhe enviou uma mensagem a felicitar pela conquista do prémio de melhor da Europa, na qual o craque luso referiu que o médio croata merecia o troféu.



"Vamos ver. Estou feliz por estar nos finalistas [do The Best] e o que acontecer, acontecerá. Há pessoas a decidir. Tenho uma boa relação com o Ronaldo, continuará na mesma. Para mim os prémios individuais são importantes, mas mais importante são os coletivos. Não estou obcecado com isso. Já falámos. Ele mandou-me uma mensagem para felicitar. Disse que estava feliz e que eu merecia. E disse também que queria ver-me em breve. Só isso, temos uma boa relação", disse, à RTP3.



Luka Modric, refira-se, foi ovacionado pelos adeptos presentes no Estádio Algarve no momento em que foi substituído no encontro desta quinta-feira à noite, que terminou num empate a um golo.