Ronaldo 'Fenómeno' diz que Real Madrid é favorito à vitória na Liga dos Campeões

Clube espanhol já não conta com a presença de Cristiano Ronaldo.

O antigo avançado brasileiro Ronaldo considerou esta quinta-feira que o Real Madrid é favorito a vencer a Liga dos Campeões de futebol, apesar de já não contar com o português Cristiano Ronaldo, que esteve nas quatro últimas conquistas 'merengues'.



"Vejo o Real Madrid como favorito, mesmo com um jogador importante a menos. É uma equipa com muita tradição nesta competição, que joga muito bem", afirmou Ronaldo, que está no Mónaco, onde esta quinta-feira se realiza o sorteio da Liga dos Campeões.



O antigo internacional brasileiro considerou que o FC Barcelona também está entre os favoritos à conquista do troféu, destacando ainda o facto de "as equipas inglesas e o Atlético de Madrid se terem reforçado e estarem a um nível incrível".



O 'Fenómeno' desejou sorte a Cristiano Ronaldo na Juventus e disse compreender a decisão do português de sair do Real Madrid: "Queria mudar de ares e depois do que fez no Real, todos os madridistas devem estar-lhe muito gratos".



O brasileiro, que em Espanha representou o FC Barcelona e o Real Madrid, lembrou que "uma equipa de futebol não é só um jogador" e considerou que a saída de Ronaldo do clube de Madrid está diretamente relacionada com a saída do treinador Zinedine Zidane.